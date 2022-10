Russland setzt Teilnahme an Abkommen zu Getreide-Export aus

Russland setzt das von den UNO und der Türkei vermittelte Abkommen mit der Ukraine zum Export von Getreide aus. Das berichtete die russische Agentur Tass am Samstag unter Verweis auf das Verteidigungsministerium in Moskau. In dem Bericht wurde zur Begründung auf Angriffe auf russische Schiffe im Schwarzen Meer verwiesen.