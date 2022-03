Ukraine: Vorarlberg rüstet sich für alle möglichen Szenarien

Vorarlberg rüstet sich angesichts des Kriegs in der Ukraine für eine mögliche große Flüchtlingsbewegung.

Energieknappheit sei aktuell nicht gegeben, das Erdgas werde wie vereinbart geliefert, unterstrich Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Die Landesregierung beschloss darüber hinaus am Dienstag offiziell die Beteiligung des Landes am Hilfspaket aller Bundesländer (2,5 Mio. Euro - davon 90.000 Euro aus Vorarlberg).

40 Wohnungen in Vorarlberg angeboten

Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) sagte, dass aktuell noch keine ukrainischen Flüchtlinge in Vorarlbergs Institutionen untergebracht seien, sehr wohl aber einige bei Privatpersonen. "Die Lage ist sehr unklar", stellte Gantner fest. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR waren am Dienstag mehr als 660.000 Personen auf der Flucht, in Österreich waren bis Montagabend etwa 1.600 angekommen. Die Unterstützung aus der Zivilbevölkerung sei groß, innerhalb von zwei Tagen seien dem Land 40 Wohnungen mit insgesamt 120 Betten für Flüchtlinge angeboten worden, so der Landesrat. Weitere Angebote werden unter unterkunft.ukraine@vorarlberg.at entgegengenommen. Man bereite sich auf alle Szenarien vor und kümmere sich um die Organisation von Quartieren. Gantner rechnete im schlimmsten Fall mit etwa 6.000 ukrainischen Flüchtlingen in Vorarlberg. Dazu könnte es kommen, falls die Kriegshandlungen länger andauern sollten und fünf Millionen Ukrainer auf der Flucht sind.