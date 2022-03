Auch Liechtenstein mit Sanktionen gegen Putin

Bereits am Freitag gab das Fürstentum bekannt, die von der EU erlassenen Sanktionen autonom nachzuvollziehen, am Montag wurde auch das zweite Sanktionspaket von Liechtenstein übernommen.

"Eklatanter Verstoß gegen Völkerrecht"

"Die Regierung verurteilt diesen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht mit aller Deutlichkeit und bekräftigt ihre Solidarität mit der Ukraine und ihrer Bevölkerung", so die Regierung in einer Mitteilung am Montag. In Reaktion auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine habe man beschlossen, die von der Europäischen Union erlassenen Sanktionen autonom nachzuvollziehen. Weiters sprach die Regierung von einem Rahmenbeitrag für die Unterstützung der ukrainischen Zivilbevölkerung in Not.