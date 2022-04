Ukraine-Krieg und Pollensaison

Ukrainische Nachrichtenmoderatorin Solomiya Vitvitska und Dr. Michaela Ranta von der Allergieambulanz des LKH Feldkirch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus dem Kiewer Vorort Butscha, soll hier ein Massengrab entdeckt worden sein, in dem über 300 Tote begraben wurden. Kriegsverbrechen und erschreckende Gewalt werfen die Ukrainer den Russen vor. Die russische Außenministerin Maria Sacharowa unterstellt der Ukraine, der USA und der NATO dagegen Manipulation und Provokation. Pascal Pletsch schaltet heute ab 17 Uhr live zu der ukrainischen Journalistin Solomiya Vitvitska nach Kiew, um mit ihr über Kriegsverbrechen, den russischen Feind und ein Leben im Schutzbunker zu reden.

Expert:innen prognostizieren eine heftige Pollensaison dieses Jahr. Der Pollenflug startete schon deutlich früher als in den Jahren davor. Dazu kommt, dass die Pandemie die Diagnose und Therapie von Pollenallergien weiter ausgebremst hat. Dabei ist die allergen-spezifische Immuntherapie (AIT) die einzige ursächliche Behandlungsform. Worauf sich Allergiker:innen dieses Jahr einstellen sollen und wie sie am besten mit dem Pollenflug umgehen, darüber redet Pascal Pletsch heute mit Dr. Michaela Ranta, Oberärztin der Allergieambulanz des LKH Feldkirch in "Vorarlberg LIVE".