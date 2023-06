Ukraine-Krieg und "Gymnaestrada Spirits"

Am Freitag sind der Ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets und Karin Engstler, Präsidentin der Vorarlberger Turnerschaft, zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Seit über einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Nachdem vor wenigen Wochen der Staudamm vor der Stadt Cherson zerstört und tausende Menschen evakuiert werden mussten, startete die Ukraine mit einer Gegenoffensive. Der Ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, spricht in "Vorarlberg LIVE" über die dramatische Lage in seiner Heimat und das Hoffen auf ein schnelles Kriegsende.

Großer Verlust für die Vorarlberger Turner. "Mr. Gymnaestrada" Erwin Reis verstarb im Dezember 2020. In Erinnerung an ihn will die Vorarlberger Turnerschaft mit "Gymnaestrada Sprits" den Geist noch der Veranstaltung nocheinmal aufleben lassen. Karin Engstler spricht mit Moderator Pascal Pletsch über das Fest mit zahlreichen Vorarlberger Turnen, welches am Samstag in der Messe Dornbirn stattfindet.