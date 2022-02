Ukraine-Krieg und Austria-Lustenau

Der Vorarlberger Caritasdirektor Walter Schmolly, Ukraine-Experte Gregor Razumovsky und Austria-Lustenau-Vorstandssprecher Bernd Bösch sind am Montag zu Gast bei Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".

Walter Schmolly, Vorarlberger Caritasdirektor

Der Krieg in der Ukraine droht trotz Friedensgesprächen zu eskalieren. Walter Schmolly, Vorarlberger Caritasdirektor, wird am Montagabend in "Vorarlberg LIVE" über den Ukraine-Krieg und Hilfeleistungen für die Opfer und Betroffenen des Krieges reden.

Bernd Bösch, Austria-Lustenau-Vorstandssprecher

Gregor Razumovsky, Ukraine-Experte

Gregor Razumovsky ist zwar nicht in der Ukraine aufgewachsen, engagiert sich aber schon seit Jahrzenten im Land. Er ist Teil von „The Reality Bites Initiative“, die sich um eine informative Darstellung der Lage in der Ukraine bemüht. In "Vorarlberg LIVE" redet er gemeinsam mit Pascal Pletsch über die aktuelle Lage in der Ukraine.