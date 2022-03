Ukraine-Krieg: Diese Bilder brechen einem das Herz

3,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

In der Ukraine sterben Menschen und mehrere Millionen sind auf der Flucht. Die Bilder gehen im Minutentakt um die Welt, so auch die nachfolgenden, die einem das Herz brechen. Es zeigt eine Szene, die sich in diesen Minuten wohl vielfach wiederholt und es ist auch kein Ende absehbar.