Ukraine-Korrespondent und fordernde Sportpolitik

"Vorarlberg LIVE" startet in die neue Woche: ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und der neue Präsident der Vorarlberger Sportunion Simon Tschann sind am Montag die Studiogäste von VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer.

Seit zwei Jahrzehnten ist Christian Wehrschütz als Korrespondent am Balkan und in der Ukraine unterwegs, immer nah am Geschehen und mit dem Herzen bei den Menschen. In seinem aktuellen Buch "Mein Journalistenleben - zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria" erzählt der 62-jährige Steirer, wie seine Beiträge zustande kommen und wie wichtig sein Team ist, das ihn bei schwierigen oder gefährlichen Unternehmungen unterstützt. Fahrer, Sekretärinnen, Kameraleute und Cutter – ohne sie könnte Wehrschütz nicht auf seinem Niveau berichten. Im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer gewährt Österreichs wohl bekanntester Reporter spannende Einblicke in seinen Berufsalltag inmitten brisanter Kriegsgebiete.