Ukraine-Hilfe, Corona-Lage und Neues aus Thüringen

Generalmajor Rudolf Striedinger, Bischof Benno Elbs und Bürgermeister Harald Witwer sind am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Bischof Benno Elbs

In einer Zeit, in der der Krieg die Nachrichten dominiert, rücken Tage wie der Aschermittwoch ganz neu ins Bewusstsein. Bei humanitären Katastrophen war Vorarlberg immer wieder rasch mit finanzieller Unterstützung zur Stelle. Mit der Hilfsinitiative "Vorarlberg hilft" ( IBAN AT84 3742 2000 0014 3248 ) schaffen Land Vorarlberg, Caritas, Rotes Kreuz in Kooperation mit den Vorarlberger Nachrichten einen Rahmen, um rasch helfen zu können. Dazu ist heute Bischof Benno Elbs zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Generalmajor Rudolf Striedinger (GECKO)

Die großen Öffnungsschritte aus der Corona-Pandemie dürften wie geplant mit 5. März starten. Man sei trotz hoher Infektionszahlen nicht an die Auslastungsgrenzen in den Spitälern gekommen, heißt es seitens der Gecko.

Die eigene Arbeit bewertet Gecko Co-Vorsitzender Rudolf Striedinger positiv. Zu den Corona-Öffnungschritten, zur militärischen Situation in der Ukraine und in Österreich befragen wir heute Generalmajor Rudolf Striedinger bei "Vorarlberg LIVE".