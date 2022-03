Ukraine, Fake-News und die Situation in den Schulen

Ursula Plassnik, Ingrid Brodnig und Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink sind am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Ursula Plassnik, ehemalige Diplomatin und Politikerin

Der Krieg in der Ukraine hält seit Tagen die ganze Welt in Atem - noch ist kein Ende in Sicht. Ursula Plassnik ist österreichische Diplomatin und war von 2004 bis 2008 als Außenministerin tätig. In "Vorarlberg LIVE" spricht sie über ihre Einschätzung der Lage und die Auswirkungen des Krieges.