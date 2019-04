UHK Krems erster Finalist beim Cup Final 4

Der Alpla HC Hard scheitert im Halbfinale des ÖHB Cup Final 4 in Dornbirn gegen Krems. Bregenz trifft ab 20:25 Uhr im zweiten Semifinale auf Schwaz.

Heimvorteil genießen die beiden Ländle-Clubs an diesem Osterwochenende beim ÖHB Cashback-World Final 4 Turnier in der Dornbirner Messehalle. Am heutigen Karfreitag kämpften der Alpla HC Hard und Bregenz Handball gegen Krems bzw. Schwaz um den Einzug ins Finale am morgigen Samstag.