UHC Vikinger Götzis verteidigte seinen Meistertitel

Christoph Steiner und Co. wiederholten den Vorjahressieg im Kleinfeld-Floorball.

GÖTZIS. Die erste Kampfmannschaft vom UHC Vikinger Götzis mit dem Trainerteam Jens Puzio, Steven Petter und Clemens Pinggera verteidigte erfolgreich seinen Staatsmeistertitel im Kleinfeld-Bewerb. Mit einem knappen, aber durchaus verdienten 7:6-Erfolg gegen Hot Shots Innsbruck im Finalturnier in Salzburg durften Christoph Steiner und Co. Die so begehrte Trophäe in die Höhe stemmen. Insgesamt nahmen 23 Mannschaften aus Österreich an der Floorball Titeljagd auf nationaler Ebene teil. 122 Meisterschaftsspiele waren notwendig, ehe der UHC Vikinger Götzis erneut auf dem obersten Thron stand. Nach den Erfolgen gegen Bad Bleiberg (6:1) im Viertelfinale und gegen Wien (7.6) in der Vorschlussrunde erreichte der Titelverteidiger das große Finale. Im Halbfinale war der Götzner Dominik Held in der 37. Minute der Goldtorschütze. Das Endspiel um die Nummer eins in Österreich brachte Floorball vom Feinsten mit dem besseren Ende des alten und frischgebackenen Champion aus der Kummenberggemeinde. Für den UHC Vikinger Götzis ist der zweite Staatsmeistertitel in der noch jungen Klubgeschichte ein weiterer Meilenstein.VN-TK