„Ufgspielt“ mit den Merowinger Bläser

Bludenz. „Ufgspielt“ heißt es bereits zum zweiten Mal am Samstag, 29. September , in der Bludenzer Altstadt.

Mit der Veranstaltungsreihe „Ufgspielt“ soll Musikern die Möglichkeit geboten werden, sich und ihre Vereinsarbeit der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Vor dem Stadthaus 38 werden die Musikanten die eine oder andere Kostprobe ihres musikalischen Könnens zum Besten geben. Vor allem Kinder und Jugendliche, die Nachwuchsmusikanten von morgen, soll dieser Einblick in die Vielfalt der Musik motivieren, sich in einem Musikverein oder in einer der zahlreichen Gruppen zu engagieren.