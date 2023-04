Ufergestaltung entlang der Pipeline wird bald abgeschlossen

Das „Nadelöhr Pipeline“ zwischen Lochau und Bregenz wird zurzeit noch durch entsprechende Baumaßnahmen entschärft.

Bei dem dritten und somit finalen Abschnitt auf dem Bodensee-Radweg entlang der Pipeline wird der Radweg vom Fußweg getrennt und dadurch in sichere Bahnen gelenkt. Somit steht einem entspannteren Benutzen des Radweges bzw. Verweilen in diesem Abschnitt bald nichts mehr entgegen. Die Baumaßnahmen sollten bis Ende Mai 2023 abgeschlossen sein.

Am 24. und 25. Juni 2023 ist dann die große Eröffnungsfeier der „neuen Pipeline“ geplant. Am Samstagabend soll eine Eröffnungsparty stattfinden, und der Sonntag ganz im Zeichen der Familien und Kinder stehen. Auf der gesamten Pipeline – vom Strandbad Lochau bis zum Hafen Bregenz – wird es zahlreiche Attraktionen, Spiele, Musik, Verkostungsstände, etc. geben.