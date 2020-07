UFC-Star: Mehr Geld durch Instagram als mit Kämpfen

Paige VanZant verdient durch Postings auf der Social Media-Plattform mehr Geld als im Oktagon, wo sie sich blaue Flecken, blaue Augen und sonstige Blutergüsse holt.

Video: Nackt Tatsachen

Die UFC-Bosse wollen Paige VanZant aber nicht mehr bezahlen. So habe man ihr bei den letzten Verhandlungen gesagt: "Ich kann dir nicht mehr geben als einem weiblichen Champion." Paige konterte: "Okay, aber warum vergleicht ihr mich einfach mit anderen Frauen? Wir sollten alle mehr verdienen."

Die Amerikanerin will es jedenfalls darauf ankommen lassen, obwohl sie am vergangenen Wochenende ihren Kampf verloren hat.

„Ich bin jetzt sechs Jahre in der UFC und kämpfe immer noch unter dem gleichen Vertrag wie damals", sagte sie in einem Interview.