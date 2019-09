â€žUfam WÃ¤g â€“ Wortgebilde in der Villa Falkenhorstâ€œ

20 Jahre Blumenegger Mundartfrauen - diese Frauen päsentieren Mundartmixtur am Samstag, den 28. September um 18 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen.

Mit einer abwechslungsreichen Mundartmixtur treten die „Blumenegger Mundartfrauen“ zu ihrem 20-jährigen Bestehen auf. Interessantes, Humorvolles, Nachdenkliches und Skurriles präsentieren Eva Maria Dörn, Eva Gantner, Irma Hirschauer, Hannelore Kaufmann, Astrid Marte, Anni Mathes, Irene Würbel-Walter und Anneliese Zerlauth.

Die Gruppe der im Dialekt schreibenden Frauen wurde 1999 gegründet. Ziel ist es bis heute, die Blumenegger Mundart in Wort und Schrift zu präsentieren um sie so lebendig zu halten und bekannt zu machen. Mittlerweile sind einige Bücher und CDs entstanden sowie Beiträge in Fachzeitschriften und Einladungen zu Lesungen unter anderem im ORF, in Wien, in Salzburg, in Deutschland, Südtirol und der Schweiz.