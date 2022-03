Üsa Luschnou – ein Film, der Erinnerungen weckt

Manfred Bösch führte zum sechsten Mal seinen Film über Lustenau vor, der nostalgische Gefühle weckt. Bereits zum zweiten Mal fand die Veranstaltung in der Kinothek statt.

So manches „Ah“ und „Hei luo“ entlockten den Gästen in der Kinothek das Auftauchen ehemaliger Dorforiginale sowie die Ausschnitte mit längst verstorbenen Zeitgenossen bei ihren Tätigkeiten oder einem gemütlichen Tratsch. Unzählige Menschen, die nicht mehr unter uns weilen, wurden im Film auf liebenswerte Weise in Erinnerung gebracht. Nicht zu kurz kommen auch die typischen Lustenauer Festivitäten. So ist ein langer Teil des Films der Kilbi gewidmet, nachdem sie von der Kaufmannschaft 1978 „zu neuem Leben erweckt“ wurde. Für die treffenden Kommentare und Erläuterungen in diesem wertvollen Zeitdokument sorgte Ilse Bösch, die Gattin des Filmers, mit angenehmer Stimme in schönstem Lustenauer Dialekt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen war gratis, doch gab es viele freiwillige Spenden, die alle der Lustenauer Lebenshilfe zugutekommen.