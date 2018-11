„Üsa Konsum“ mit eigener Bäckerei

Als Lebensmittelgeschäft mit eigener Bäckerei ist der „Konsum“ fester Bestandteil der örtlichen Nahversorgung und aus dem Mellauer Ortsbild nicht mehr wegzudenken.

Gerade erst hat der Konsumverein die Vergrößerung und Erneuerung der Verkaufsfläche so wie die Übersiedlung der Bäckerei in den ersten Stock abgeschlossen. Mit der Neueröffnung des SPAR-Marktes im Oktober konnte zugleich auch das 121-jährige Bestehen des Konsumverein Mellau gefeiert werden.

Mit der stetigen Zunahme der Bevölkerung und dem aufkommenden Tourismus wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals eine Vergrößerung der Bäckerei notwendig. Da die Bäckerei über Erd- und Obergeschoß verteilt war, waren die täglichen Abläufe umständlich und zeitaufwendig geworden. Es war daher wieder einmal an der Zeit sich mit der Neusituierung der Bäckerei auseinander zu setzten. So wurde das Obergeschoss, samt Geschäftsführerwohnung die seit über 25 Jahren nicht mehr genutzt wurde, bis auf die Nasszellen und das Büro ausgehöhlt, die bestehende Decke verstärkt und auf 3,20 Meter erhöht. Durch mehr Platz konnten auch die Bäckereieinrichtung modernisiert, die Abläufe vereinfacht und die Arbeitswege verkürzt werden. Es wurde versucht, für die Bäcker bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen.