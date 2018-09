Übungsparcours für die Digitalisierung

An der FHV in Dornbirn entsteht eine „Digital Factory“.

Von Florian Finkel/NEUE am Sonntag

Der Leiter des Forschungszentrums Robert Merz und sein Team stellen dabei eine Produktionsanlage im Kleinformat zusammen. Diese ist an die Gegebenheiten an der Hochschule angepasst. Weder ist es eine Modellfabrik aus Legosteinen, noch eine große Fertigungshalle, wie es sie andernorts gibt. Die Prozesse, die in einer Industrieproduktion ablaufen, können jedoch exakt nachgebildet werden.