Übungsannahme: Blackout

Der Stab der Gemeindeeinsatzleitung (GEL) übte gestern Abend im Feuerwehrhaus gemeinsam mit der OF Koblach die Vorgehensweise im Falle eines großflächigen Stromausfalls.

“Die Kooperation mit der freiwilligen Feuerwehr Koblach funktioniert tadellos. Die Professionalität und das Engagement aller Beteiligten war beeindruckend. Wir werden das Üben von untersacheidlichen Szenarien wiederholen, in der Hoffnung, dies in der Realität nie anwenden zu müssen. Für den Ernstfall sind wir vorbereitet” so Einsatzleiter Bgm. Gerd Hölzl.