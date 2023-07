Übung macht den Meister

Manchmal findet man das Glück an ungeahnten Orten: Bei dieser zufälligen Begegnung im Supermarkt hat ein Junge sichtlich Spaß und lernt einen coolen Trick. Das süße Video des kleinen, aber doch besonderen Moments begeistert gerade das Netz.

"Ich bin so froh, dass er mich gefunden hat!"

Hutzley zeigt sich auf ihrem Instagram begeistert von dem Kleinen: "Darum geht es. Ich nutze jetzt seit fast sechs Jahren einen Rollstuhl und das was das erste Mal, das ich ein Kind wie mich getroffen habe. Die Verbindung ist unwirklich und dieser Moment hat mich zu Tränen gerührt. Am Ende des Tages wollen wir doch alle nur eine Verbindung mit jemanden, der uns versteht, und ich hatte so verdammt viel Glück, dass ich das mit diesem kleinen Helden erleben durfte. Ich bin so froh, dass er mich gefunden hat!"