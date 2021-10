Übung für den Ernstfall

Die Feuerwehr Lustenau und das Rote Kreuz probten am Samstag mit einer Großübung für den Ernstfall.

Lustenau Die Sirenen sind schon von weitem zu hören. Feuer, dicke Rauchwolken und eingeschlossene Personen in einem verschachtelten, unübersichtliches Brandobjekt sind der Grund für das Ausrücken der Einsatzkräfte. Brandannahme war ein Feuer bei Bayer Kartonagen im Zentrum von Lustenau. „Wir hatten beim Eintreffen am Übungsgelände kaum Informationen. Das Ziel war es, schnell einen Überblick zu schaffen und dementsprechend zu handeln“, so Feuerwehr-Einsatzleiter Florian Kremmel.