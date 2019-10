Übung für den Ernstfall

Traditioneller Abschluss des Probenjahrs für OF Altach

Den Auftakt machte dabei die Jungfeuerwehr. Neun Nachwuchsfeuerwehrleute bekamen als Aufgabe die Rettung einer unter eingeklemmten Person. Mittels Hebekissen machte sich der Nachwuchs an die gestellte Aufgabe und konnte diese mit Bravour erledigen. Für die rund 45 Mitglieder des Aktivstandes war die Aufgabe dann nochmal deutlich komplexer. Übungsannahme war ein Gefahrengut Unfall in der Schule, inklusive starker Rauchentwicklung, wobei der Startschuss ganz klassisch nicht mittels Piepser sondern mit der Sirene angekündigt wurde. Die mit insgesamt sieben Fahrzeugen angerückte Mannschaft rund um Kommandant Stellvertreter und Einsatzleiter Lukas Grabherr machte sich schnell ein Bild von der Lage und erkannte auch, dass in den verrauchten Klassen noch Schüler sowie Lehrkräfte – darunter auch Direktor Natter höchstpersönlich – eingeschlossen waren. Diese galt es vorrangig aus ihrer misslichen Lage zu evakuieren, was auch rasch gelang. Kommandant Manuel List erläuterte der zahlreich erschienenen Bevölkerung – darunter auch Bürgermeister Gottfried Brändle und der neue Kommandant des Abschnitts 41 Gerhard Girardi – fachmännisch die Vorgehensweise seiner Mannschaft. Die erfolgreiche absolvierte Übung erhielt so großen Applaus seitens der Zuschauer, für die Mitglieder der Feuerwehr gab es im Anschluss die nötige Stärkung im Gasthaus Hirschen. Das Probenjahr endet damit zwar offiziell, bis zum nächsten Frühjahr stehen nun aber weitere Schulungen auf dem Programm und einsatzbereit ist die Altacher Wehr so oder so rund um die Uhr. CEG