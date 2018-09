Überstellungsfeier der Altacher Pfadi

Hindernisparcours für alle – Begrüßung der neuen Mitglieder

Altach. Bei der alljährlichen Überstellungsfeier „überstellen“ die Pfadis, all jene welche in die nächsthöhere Altersstufe wechseln. Das geschieht natürlich nicht nur mit einem feuchten Händedruck, sondern mit einer speziellen Aktion. Die „Kandidaten“ wurden heuer über einen Hindernisparcours in die nächste Altersstufe befördert, wobei die älteren davon mit Wasser und anderen Substanzen zusätzlich beglückt wurden, was eine langjährige Tradition hat.