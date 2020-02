Übersaxen startet in leistbare Wohnzukunft

VOGEWSOI errichtet auf Grundstück der Pfarre eine Kleinwohnanlage

Übersaxen. Die Gemeinde Übersaxen kämpft mit ähnlichen Problemen wie vergleichbare Berggemeinden. Durch die stark steigenden Grundstückspreise und die nicht vorhandenen alternativen Wohnmöglichkeiten ziehen junge Übersaxner weg aus ihrer Heimatgemeinde und verlegen ihren Hauptwohnsitz ins Tal. Nun setzt die Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit der Pfarre einen ersten Schritt, um diesem Trend entgegen zu wirken. Im Bereich Oberer Belangsweg direkt hinter dem Pfarrhof bzw. dem Konsum errichtet die VOGEWOSI die erste gemeinnützige Wohnanlage der Gemeinde, im Baurechtsverfahren. Das Grundstück bleibt dabei weiterhin im Eigentum der Pfarre, der Vertrag läuft vorerst auf 50 Jahre. Auf dem 750 Quadratmeter großen Grundstück geplant sind insgesamt 6 Wohnungen, wobei die einzelnen Größen noch mit der Gemeinden abgestimmt werden sollen. Alle Wohnungen sind nach innen barrierefrei und werden jeweils über einen Balkon und einen Carportplatz verfügen – zwei Wohnungen sind auch von außen barrierefrei zu erreichen. Konzipiert ist das in schlanker Ausführung geplante Gebäude – bei dem auch architektonisch auf die Nachbargebäude Rücksicht genommen wurden – als Niedrigstenergiegebäude. Als Herstellungskosten nennt die VOGEWSOI rund 1,5 Millionen Euro. Der Baubeginn ist für Mai 2020 und die Erstvermietung für den September 2021 – passend zum Schulbeginn – anberaumt.

Pfarrer Peter Haas betonte im Rahmen eines Infoabends vor allem zwei ausschlaggebende Argumente für die Umsetzung. Erstens die eingangs erwähnte Möglichkeit für junge Familien weiter in Übersaxen wohnhaft zu bleiben und zweitens könne die Kasse der Pfarre die Einnahmen gut gebrauchen. Für Bürgermeister Rainer Duelli selbst ist das Projekt ein Glücksfall, die Liste der Interessenten für die leistbaren Wohnungen sei gut gefüllt, sodass Duelli zuversichtlich ist die Anlage nahezu vollständig mit jungen Familien aus der Gemeinde zu füllen. Das Interesse seitens der Bevölkerung am Projekt ist auf jeden Fall groß, so wurden beim Infoabend im Gemeindesaal nicht nur zahlreiche Fragen gestellt, es meldeten sich auch gleich einige weitere Interessenten für die Wohnungen. Diese wurden von Hugo Bertsch von der Gemeinde Rankweil, der für die administrative Aufgabe des Wohnungswerberprogramms zuständig ist, noch an Ort und Stelle umfangreich beraten und über die Details des Programms aufgeklärt. Die endgültige Vergabe der Wohnungen wird dann nach erfolgter Punktebewertung durch die Vorgaben des Landes durch den Gemeindevorstand vorgenommen. CEG