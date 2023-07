Übersaxen plant neuen Dorfspielplatz

Die Gemeinde Übersaxen hat die Neugestaltung des zentralen Dorfspielplatzes, sowie die Erarbeitung eines Spielraumkonzeptes beschlossen.

Übersaxen . Nachdem der zentrale Dorfspielplatz in Übersaxen neben der Volksschule mittlerweile in die Jahre gekommen ist, soll er nun vollkommen neugestaltet werden und gleichzeitig soll auch ein Spielraumkonzept erstellt werden.

Für die Erarbeitung eines Spielraumkonzeptes veranstaltete Übersaxen bereits erste Workshops mit den Volksschul-Kindern in der Gemeinde und in einem weiteren Schritt sollen nun, in Form eines Fragebogens, weitere Ideen aus der Bevölkerung gesammelt werden. Zur Teilnahme eingeladen sind dabei die Gemeindebürger jeden Alters – von allen Kindern, Eltern mit kleineren Kindern, Kindern im Mittelschulalter, Jugendlichen und alle Erwachsenen. Damit wollen die Planer einen Einblick erhalten, wo die Lieblingsplätze im Dorf sind, welche Freiräume besonders gerne genutzt werden und vor allem was unbedingt erhalten werden soll und wo Verbesserungen notwendig wären.