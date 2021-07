Überregionale Lösung für Altstoffsammelzentrum

In Frastanz wird in den kommenden Monaten das Altstoffsammelzentrum Walgau West den Betrieb aufnehmen

In Frastanz wird in den kommenden Monaten das Altstoffsammelzentrum Walgau West den Betrieb aufnehmen ©Michael Mäser

In Frastanz wird in den kommenden Monaten das Altstoffsammelzentrum Walgau West den Betrieb aufnehmen ©Michael Mäser

In Frastanz soll in den kommenden Monaten das ASZ Walgau West seinen Betrieb aufnehmen.

Frastanz. Die Gemeinden Düns, Dünserberg, Frastanz, Göfis, Röns, Satteins, Schlins und Schnifis haben Grund­satzentscheidungen für ein gemeinsames regionales Altstoffsammelzentrum (ASZ) “Walgau West” ge­fasst.

Kooperation ohne neuen Grund- und Investitionsbedarf

Verschiedene Vorarlberger Gemeinden, Städte und Regionen betreiben bereits ein Altstoffsammelzentren, kurz ASZ, und bieten ihren Bewohnern damit attraktive Abgabemöglichkeiten für eine hohe Zahl an Abfällen und Altstoffen an einem Ort. Auch im Walgau wird bereits seit einigen Jahren an einer gemeinsamen Lösung für die Mülltrennung gearbeitet und nach zahlreichen Gesprächen wurde in den letzten Monaten darauf aufbauend mit dem Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz (Umweltverband) eine zügig umsetzbare, rechtlich und praktisch funktionierende Kooperation ohne neuen Grund- und Investitionsbedarf entwickelt. Die Firma Loacker in Frastanz wird dabei die Übernahme, Zwischenlagerung, Verwertung, Bearbeitung und Entsorgung von diversen Abfällen der teilnehmenden Gemeinden übernehmen.

Attraktive Servicestelle in regionaler Nähe

Für die Bürger der Gemeinden bringt das ASZ Walgau West Vorteile als attraktive Servicestelle in regionaler Nähe mit entsprechen­den Öffnungszeiten und Gebühren in einem vorarlbergweit ähnlichen Rahmen. Aber auch für die Kommunen bringt das Sammelzentrum einen spürbaren Mehrwert. Der Standort in Frastanz dient dabei als Übergangslösung für die nächsten fünf bis zehn Jahre – dies gibt der Region Zeit, Möglichkeiten für ein eigenes ASZ der Gemeinden in Kombination mit Bauhof- oder anderen kommunalen Einrichtungen zu prüfen.

Kein Aufwand für Platz und Personal