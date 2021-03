Überraschungsteam Tirol kommt auf die Birkenwiese

Der FC Mohren Dornbirn bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel

Ohne Andreas Malin (Nationalteam Liechtenstein) und die beiden verletzten Spieler Mario Jokic und Deniz Mujic bestreitet der FC Mohren Dornbirn am Freitag, 15.30 Uhr, Stadion Birkenwiese, ein Testspiel gegen das Überraschungsteam der Bundesliga, WSG Tirol. Dabei will Dornbirn Trainer Markus Mader den gesamten Kader auflaufen lassen und in der Abwehr etwas wohl probieren müssen. Adem Draganovic wird wohl als Innenverteidiger zum Einsatz kommen. 100 Zuschauer sind erlaubt und dürfen ins Stadion Birkenwiese rein, allerdings nur mit einem negativen Covid-Test. Die Gastronomie bleibt geschlossen. TK