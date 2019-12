Überraschungssieg im Europacup

RHC Dornbirn bezwingt Lyon im packenden Schlusskrimi

Nach Seitenwechsel drückten die Gastgeber auf den Ausgleich, den nächsten Treffer erzielten aber in Minute 29 die Messestädter. Hagspiel nutzte nach einem Weitschuss den Abpraller und setzte diesen platziert zur 2:0 Führung in die Maschen. Der Anschlusstreffer ließ nach dem 10. Teamfoul per Standard nicht lange auf sich warten, Pelletier zog vom Punkt ab und brachte seine Farben wieder ins Spiel zurück. In der 38. Minute brachten Brunner & Co den Ball nicht aus der eigenen Hälfte raus, Pelletier zeigte sich erneut erfolgreich und egalisierte zum Ausgleich. Dann bot sich für die Gende-Truppe gleich zwei mal die große Möglichkeit per Penalty und Direktem wieder in Führung zu gehen, doch für die Lyoner rettete zweimal der Pfosten. Dornbirn suchte die Entscheidung und ebnete nach einem Treffer durch Kapitän Brunner in der 46. Minute den Weg zum Überraschungssieg, doch eine blaue Karte brachte die Messestädter wieder arg in Bedrängnis. Ein starker Mirantes zwischen den Pfosten und ein kämpferisches Unterzahlspiel überstanden die „Gestreiften“ unbeschadet. In einem unglaublichen Schlusskrimi erzielte der Spanier Garreta im Dress von Lyon 19 Sekunden vor Spielende den 3:3 Ausgleichstreffer. Doch das Blatt wendete sich erneut, Hagspiel hämmerte aus der eigenen Hälfte den Ball mit der letzten Chance aufs gegnerische Tor und traf zum vielumjubelten 4:3 Auswärtserfolg.