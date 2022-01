Aufgrund von Corona veranstaltet die Marktgemeinde Frastanz auch 2022 keine Faschingsfeier für die Senior*innen.

Allerdings erhalten alle auf Wunsch ein FasnatPaket nachhause zugestellt. Am „schmutzigen Donnerstag“ lädt die Marktgemeinde Frastanz seit einigen Jahren alle Senior*innen zur gemeinsamen Faschingsfeier ein. Wie bereits im letzten Jahr findet diese Feier coronabedingt auch 2022 nicht statt. „Allerdings haben wir uns erneut etwas für die älteren Semester einfallen lassen”, so Vizebürgermeisterin Mag. Michaela Gort.

In Zusammenarbeit mit der Närrischen Riebelzunft, dem Seniorenbund und dem Pensionistenverband wird den Senior*innen ein kleines, buntes und unterhaltsames Überraschungspaket kontaktlos nach Hause zugestellt. Anmeldung Alle Senior*innen, die am 24.02.2022 so ein wenig Fasnat zuhause erleben möchten, können sich bis 12.02.2022 kostenlos im Rathaus unter der Telefonnummer 05522 51534-0 oder per E-Mail an buergerservice@frastanz.at anmelden.