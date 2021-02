Überraschungsbesuch zum 90. Geburtstag

Die Maturanten von 1965 gratulierten ihrer ehemaligen Lehrerin Hildegard Pfanner.

Den 90. Geburtstag von Hildegard Pfanner ließen ihre ehemaligen Schüler aber nicht einfach so verstreichen. Stellvertretend für ihre Co-Maturanten statteten Gunnar Breuer und Martin Baur der ehemaligen Lehrerin einen Besuch ab und überreichten ihr ein Glückwunsch-Schreiben mit den Unterschriften aller noch lebenden Klassenkameraden. „Frau Professor Pfanner hat sich über den Besuch sehr gefreut. Wir haben rund zweieinhalb Stunden bei Kaffee und Kuchen geplaudert und waren überrascht, wie frisch und munter Frau Pfanner mit ihren 90 Jahren noch ist“, so Martin Baur. Die nächsten Treffen der Maturanten von 1965 sind bereits in Planung – sobald die Gasthäuser geöffnet sind, werden sich die Klassenkameraden wieder mindestens alle zwei Monate treffen. „In der Regel sind 10 bis 20 Teilnehmer dabei – wir legen die Treffen extra so, dass auch die, die außerhalb von Vorarlberg leben, dabei sein können“, erklärt Martin Baur.