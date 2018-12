Überraschungsbesuch im Krankenhaus

Ohne Rentiere, dafür mit Geschenken stattete Barack Obama den Patienten und Mitarbeitern einen Weihnachtsbesuch ab.

Mit diesem Besuch dürften die Mitarbeiter und die Patienten des Kinderkrankenhauses in Washington nicht gerechnet haben. Am Mittwoch überraschte sie nämlich der frühere US-Präsident Barack Obama. Obama hatte nicht nur eine Weihnachtsmannmütze auf, sondern auch Geschenke dabei, was die Patienten sichtlich freute. Obama ging von Zimmer zu Zimmer und Verteilte Umarmungen. Nach dem Besuch dankte die Krankenhausleitung Obama auf Twitter. Sein Überraschungsbesuch habe ein Lächeln in alle Gesichter gezaubert.