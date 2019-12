Überraschung durch Tommy Ford beim RTL von Beaver Creek

Der US-Amerikaner Tommy Ford sicherte sich beim Riesentorlauf von Beaver Creek überlegen den Sieg vor Henrik Kristoffersen und Leif Kristian Nestvold-Haugen. Bester der enttäuschenden ÖSV-Läufer war Matthias Mayer als 19.

Beim Riesentorlauf in Beaver Creek waren die Österreicher ohne Marcel Hirscher und ohne den verletzten Manuel Feller klare Außenseiter. Die Topfavoriten waren Kristoffersen und Pinturault. Der Franzose, Sieger des ersten RTL in Sölden, verpatzte seinen Lauf und lag vor dem zweiten Durchgang nur auf Rang 16. An der Spitze lag überraschend der US-Amerikaner Tommy Ford vor Leif Kristian Nestvold-Haugen und Henrik Kristoffersen. Bester ÖSV-Läufer war Roland Leitinger auf Rang 18. Johannes Strolz und Daniel Meier verpassten den zweiten Durchgang beide knapp.