Überraschung blieb aus: BW-Damen verloren zum Start

Mit sechs Toren Differenz unterlag Feldkirchs Handballdamen in Atzgersdorf

Die Feldkircherinnen waren definitv die Außenseiterinnen in dieser Partie, jedoch boten sie den Wienerinnen lange Paroli. Ohne Trainer Bobzin angereist, war das Motto des Teams klar: als Mannschaft auftreten und kämpfen bis zum Umfallen. Dies ist definitiv gelungen, auch wenn am Ende nicht das erhoffte Ergebnis herausschaute.

Schneider und Co. starteten gut in die hart geführte Partie. Die körperlich überlegenen Atzgersdorferinnen taten sich zunehmend schwer mit den schnellen Vorarlbergerinnen. Die Abwehr stand zu Beginn stabil und im Angriff konnten immer wieder Lösungen gefunden werden. In den letzten beiden Minuten der ersten Halbzeit schwand die Konzentration etwas, sonst wäre wahrscheinlich sogar die Führung drin gewesen. Somit ging man mit einem Rückstand von nur einem Tor in die Pause (14:13).