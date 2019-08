Übernahme von Sport Herbert in Laterns

Neuer Betreiber Günther Schwarzmann hat ganz konkrete Ziele.

Günter Schwarzmann, Geschäftsführer der MRM Sportservice GmbH, spricht von einer tollen Gelegenheit, in dieser wunderschönen Gegend die Chance zu bekommen, um mittelfristig ein Ganzjahreskonzept auf die Beine zu stellen, damit Kunden und Gästen sowohl im Sommer als auch im Winter Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, um sich am Berg zu bewegen und sich zu erholen.

Wieder Minigolf

„Wir wollen in den nächsten Jahren das "Produkt Sommer" am Berg kontinuierlich ausbauen und somit unseren Kunden einen Ausflug nach Laterns schmackhaft machen. Neben der Sommerrodelbahn, schönen Wanderrouten, einem Ausflug in die Falba Stuba, etc. soll es noch weitere Möglichkeiten geben.