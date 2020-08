Übermächtiger Gegner für FC Dornbirn im ersten Test

Die Mader-Schützlinge treffen in Schruns auf den Deutschen Bundesligisten SC Freiburg

16 Feldspieler plus die beiden Tormänner Lucas Bundschuh (24) und Maximilian Lang (23) stehen FC Mohren Dornbirn Trainer Markus Mader (52) im ersten Test-Geisterspiel gegen den Achten der Deutschen Bundesliga aus dem Vorjahr SC Freiburg zur Verfügung.

Aaron Kircher ist nach seiner schlimmen Verletzung auf einem guten Weg, dass der 28-jährige Mittelfeldspieler zumindest in zwei Wochen im zweiten Test gegen Bundesligist WSG Tirol sein Comeback geben wird. Verletzungsbedingt fehlen werden in der ersten Formüberprüfung im Montafon in Schruns auch Lukas Fridrikas, Maurice Mathis und Deniz Mujic.