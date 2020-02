Überladener Schweinetransporter in Nüziders gestoppt

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Nüziders ein Tiertransporter mit fünf Tonnen Übergewicht gestoppt, der zudem die zulässige Fahrzeit bereits überschritten hatte.

24 Stunden Ruhezeit in Deutschland

Jene Tiere, die zu viel im Transporter waren, wurden vorübergehend in der Viehmarkthalle in Schoren untergebracht, erklärt Greber. Der Transporter fuhr dann weiter zu einer Kontrollstelle in Deutschland, die in Dornbirn untergebrachten Tiere folgten mit einem weiteren Transporter. In der Kontrollstelle verbringen die Tiere die vorgeschriebene Ruhezeit von 24 Stunden. Anschließend werden die Schweine weiter transportiert. Nach Informationen der Autobahnpolizei Bludenz war der Transporter von Holland kommend nach Italien unterwegs.