Überholmanöver fehlgeschlagen: 19-Jährige knallt in Gegenverkehr

Am Montagabend ging in Riefensberg ein Überholmanöver schief. Eine 19-Jährige knallte in einen in die Straße einbiegenden Pkw. Die Pkw-Lenkerin und ihre Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt.

Um 16:30 Uhr fuhr ein Traktor mit angehängtem Güllefass in Riefensberg auf der L205 in Fahrtrichtung Deutschland. Hinter dem Traktor fuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Pkw, in dem sie zwei weitere Personen mitführte. Sie beabsichtigte, den vor ihr fahrenden Traktor samt Güllefass zu überholen. Während des Überholvorgangs kollidierte sie mit einem aus einer Firmenausfahrt nach rechts in die L205 einfahrenden Pkw.

Durch die Kollision wurden die Lenkerin und ihre beiden Passagiere unbestimmten Grades verletzt. Die Pkw wurden erheblich beschädigt. Im Einsatz waren zwei Rettungsfahrzeuge samt Notarzt, die Ortsfeuerwehr Riefensberg, ein Fahrzeug des Landesstraßenbauamts und die Polizeiinspektion Hittisau.