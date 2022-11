Übergabe eines Lebenswerks

Helmut Marent übergab Wintersportsammlung an Heimatmuseum und Gemeinde

Viele Jahrzehnte betätigte sich der Tschaggunser Helmut Marent als „Sammler und Horter“ von Gegenständen des Wintersports. Diese Sammelleidenschaft blieb dem damaligen Bürgermeister Guntram Bitschnau nicht unverborgen und als das alte Gemeindehaus in die „Alti Gme“ saniert wurde, fand die umfangreiche Sammlung von Helmut Marent teilweise in der obersten Etage einen angemessenen Platz als „Wintersportausstellung. Mit dabei sind von Rennanzügen diverser international bekannter Sportler wie etwa Anita Wachter, Rainer Salzgeber, Markus Schairer oder Richard Schallert auch Unikate wie etwa erste Skibindungen in Verbindung mit Holzskiern oder Schneeschuhreifen aus Alaska sowie Ausgehskianzüge von heimischen Olympioniken oder lange Skisprungskier von ehemaligen Sprungstars.

Mehrere Jahrzehnte Ski- und Wintersportgeschichte sind in diesem Raum verteilt und wurden in den letzten Jahren von etlichen Besuchern bestaunt. „Manche Dinge bekamen meine Frau Irma und ich einfach so zur Verfügung gestellt, manche waren recht günstig und für andere Dinge musste ich manchmal sehr tief in die Tasche greifen“, erzählt der rüstige über 80jährige Marent. Nun erfolgte die Schlüsselübergabe durch Helmut Marent an den Leiter der Montafoner Heimatmuseeen Michael Kasper. Die Montafoner Heimatmuseen werden die Ausstellung weiterhin betreuen und bespielen diese bereits ab Mitte Dezember.