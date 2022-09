Überblick im Straßenverkehr

Die Erstklässler der Volksschule Rotkreuz lernten unter der Anleitung der Polizei, wie sie sicher die Straße überqueren.

Vor dem Zebrastreifen bei der Volksschule reiht sich ein Kind nach dem anderen und übt mit den zwei Polizisten das Ausschauhalten nach Gefahren. „Schaut nach links, dann nach rechts, und wieder nach links. Wenn die Autos stehen bleiben und ihr Blickkontakt habt, könnt ihr die Straße zügig überqueren“, so Winder. Den Klassenlehrerinnen Rebecca Schmidt (27) und Linda Wolf (26) ist die Aufklärung ihrer Schüler wichtig. Denn ein Großteil ihrer Schüler kommt zu Fuß zur Schule. „Kinder sollen den Schulweg zu Fuß meistern. Sie profitieren auf mehreren Ebenen davon. Die Bewegung an der frischen Luft und der Austausch mit anderen Schülern auf dem Schulweg machen die Kinder selbstständiger und das ist wichtig für sie“, erklärt Rebecca Schmidt, Klassenlehrerin der 1a.

Erst wenn die Kinder über die Gefahren Bescheid wissen, können sie aufmerksam handeln und sich im täglichen Verkehr sicher zurechtfinden. „Die Kinder lernen schnell und wissen, was man machen darf und was nicht“, sagt Simon Müller von der Sicherheitswache. Eine große Gefahr stellen nach wie vor die Elterntaxis dar. „Wenn die Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis zur Schule bringen, entstehen oftmals sehr gefährliche Situationen“, sagt Müller. Das Ziel soll sein, dass die Kinder zu Fuß den Schulweg bewältigen. „Das reduziert den Verkehr rund um die Schule und verhindert die Gefahren für die Kinder“, ergänzt Rebecca Schmidt. Am Ende dieser interessanten Lerneinheit durfte jedes Kind das Polizeiauto genau inspizieren. Polizist Roland Winder hatte für die Kleinsten der Schule noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Mit dem Ertönen der Polizeisirene verabschiedete er sich von den Kindern im Rotkreuz. Sie haben ihren Teil gelernt und sind nun bereit für das Überqueren der Straße. Bvs