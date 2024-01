Über "voll nette Leute" und andere Eindrücke

Vier Schülerinnen der Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement (HLS) absolvieren derzeit in der Caritas Vorarlberg ihr berufspraktisches Jahr (Schulfach Sozialmanagement und angewandtes Projektmanagement).

Sophie, Maria und Mirjam sind noch bis Semesterende in der Caritas Flüchtlingshilfe, danach wechseln sie in andere Einrichtungen. Adelina ist derzeit bei der startbahn Bludenz im Einsatz und wechselt dann im zweiten Semester zum Fachbereich PUSH (PfarrCaritas und sozialräumliches Handeln), genauer zur youngCaritas. Stellenleiter Michael Rünzler von der Flüchtlingshilfe ist voll des Lobes für die drei 16-Jährigen: „Die Schüler-Praktikantinnen haben innerhalb kürzester Zeit ihre Scheu abgelegt und führen seither selbständig jeden Dienstag den Mini-Sprachtreff als Lernhilfe für geflüchtete Menschen durch. Für unsere Klient*innen ist diese Unterstützung gerade während der Wartezeit auf einen professionellen Deutschkurs eine großartige Bereicherung. Neben der Vorbereitung der Lernhilfe und des Materials unterstützen sie uns auch bei allgemeinen administrativen Tätigkeiten – ein wertvolles Projekt für alle Beteiligten.“ Und die Mädchen sind mit Feuereifer bei der Sache. Stunden vorbereiten, Materialien zusammensuchen, Aufteilung der Aufgaben – all das gehört zum Praktikum dazu und macht auch noch Spaß: „Hier sind alle voll nett und wir merken, dass wir uns in den Monaten hier sehr weiterentwickelt haben. Am Anfang war das Unterrichten schwierig und sehr ungewohnt. Aber jetzt freuen uns wir uns auf jede Einheit und sind voll motiviert, den Leuten etwas Deutsch beizubringen. Bisher war uns nicht bewusst, wie schwer die deutsche Sprache eigentlich ist.“

Berufswunsch: Jugendsozialarbeiterin

Auch Adelina ist fasziniert von ihrer Praktikumsstelle bei der startbahn und ist so begeistert von ihren Aufgaben, dass sie gleich ein gesamtes Sommerpraktikum hier macht – nachdem sie im zweiten Semester den Bereich PUSH (youngCaritas) unterstützt. Ihr Berufswunsch ist es, nach der Schule in die Jugendsozialarbeit zu gehen – ihre Praktikumsplätze sind also perfekt gewählt: „Es ist genauso wie ich es mir vorgestellt habe und ich merke auch, dass ich deutlich entspannter und lockerer im Umgang mit den Jugendlichen geworden bin. Die Zeit hier bestärkt mich darin, dass ich die Arbeit mit Jugendlichen auch beruflich machen möchte. Auch Stellenleiterin Birgit Petermann ist von Adelinas Engagement begeistert: „Adelina ist immer einen Vormittag in der startbahn in Bludenz und unterstützt die Sozialpädagogin bei den Schwerpunkten gesunde Jause. In der startbahn bekommt Adelina die Möglichkeit, das breite Spektrum der sozialen Landschaft kennenzulernen. So bietet ihr dies einen Einblick in die Praxis. Auch für die Caritas ist es eine tolle Möglichkeit jungen Menschen das Berufsleben zu zeigen und sie hoffentlich bei der weiteren Berufswahl zu unterstützen.“