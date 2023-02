Über Stock und über Stein

Vergangenen Samstag fand der sechste und somit finale Lauf der Crosslaufserie in Lustenau statt.

Am Ende absolvierten die Schnellsten die Kurzstrecke unter zehn Minuten und auch beim langen Lauf blieben die Sieger unter der magischen Marke von 30 Minuten. „Größtenteils sind Sportler dabei, welche an mehreren Läufen innerhalb der sechsteiligen Crosslauf-Serie teilnehmen. Dazu sind Teilnehmer aus den verschiedensten Altersschichten am Start“, erzählt Michi Hagen vom Organisationsteam. Nach dem letzten Rennen erfolgte am vergangenen Samstag beim Clubhaus am Sportplatz Wiesenrain auch die große Siegerehrung und neben den Preisen wurden die diesjährigen Seriensieger jeder Klasse, in welcher mehr als fünf Teilnehmer gewertet wurden, im kommenden Jahr zur Gratis-Teilnahme eingeladen.