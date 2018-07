Über rote Ampel gefahren - Vier Kinder verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Feldkirch sind am Dienstag sechs Personen verletzt worden - darunter vier Kinder. Ein Autofahrer dürfte ersten Erkenntnissen zu Folge eine rote Ampel übersehen haben, und kollidierte mit einem Pkw.

Bei einer Kollision zwischen zwei Pkw in Feldkirch sind am Dienstag sechs Personen verletzt worden, darunter vier Kinder im Alter zwischen neun und 13 Jahren. Eine 30-jährige Autofahrerin, die die Kinder in ihrem Fahrzeug mitführte, prallte auf einer Kreuzung gegen den Wagen eines 19-Jährigen, so die Polizei. Die 30-Jährige wie auch die minderjährigen Mitfahrer wurden ins Spital gebracht.