Über Fakten und Hintergründe

Die Jahreshauptversammlung des KPV Nenzing startet traditionell mit einem Vortrag

chon einmal sorgte die aus Nenzing stammende Medizinerin Cornelia Rösler für einen spannenden Auftakt der Jahreshauptversammlung des Nenzinger Krankenpflegevereins: Diesmal referierte die Fachärztin für Neurologie am Uni-Klinikum Salzburg über „Medizinische Entscheidungen am Lebensende“. Was beispielsweise viele der rund 80 Besucherinnen und Besucher nicht wussten: Sehr oft meinen Angehörige, medizinische Entscheidungen und Verantwortung für den verwandten Patienten übernehmen zu müssen. „Dem ist nicht so, die Entscheidungsverantwortung liegt bei den Ärzten.“ Wichtig seien dennoch offene Gespräche mit Angehörigen, solange man noch gesund ist. Sie können dann diese Wünsche im Bedarfsfall bei den Ärzten deponieren. Noch besser seien eine beachtliche oder verbindliche Patientenverfügung, beziehungsweise eine Vorsorgevollmacht zu erstellen – dazu sei es nie zu früh. Ziel einer medizinischen Behandlung sei nicht immer die Gesundung, beziehungsweise Leben zu erhalten, nannte Cornelia Rösler eine Krebserkrankung im Endstadium als Beispiel. „Das Gesetz schafft hier neue Möglichkeiten: Im Rahmen der Palliativmedizin kann eine Zielsetzung sein, die Schmerzen des Patienten zu lindern – auch wenn die Lebensdauer dadurch verkürzt wird.“