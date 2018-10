Über eine Tonne Kraut gehobelt

In Altach wurde am vergangenen Wochenende wieder ordentlich gehobelt.

Bereits am frühen Vormittag fanden sich dazu zahlreiche Interessierte beim OGV Vereinsschöpfle ein um gleich bei den ersten „Hoblern“ dabei zu sein. Unter den Gästen waren auch in diesem Jahr wieder viele Nichtmitglieder und so wurden am Ende etwa 1.200 Kilogramm Kraut und 400 Kilogramm Räben gut gewürzt in die mitgebrachten Krauttöpfe verarbeitet. Zur Stärkung wurde am Mittag dann der legendäre Schweinebraten mit Semmelknödel und Kraut serviert, welchen sich auch die „Nichthobler“ schmecken ließen. Bei einem spritzigen Apfelmost und einem gemütlichen Hock blieben viele Gäste bis zum frühen Abend und begeistert von der tollen Atmosphäre sind in weiterer Folge gleich einige Neumitglieder dem OGV Altach beigetreten. MIMA