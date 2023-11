Über die Ursprünge der Kirche Nenzing

Neubewertung der archäologischen Funde in der Pfarrkirche St. Mauritius in Nenzing

Während Bauarbeiten in der Kirche St. Mauritius zwischen 1982 und 1984 ergab sich erstmals die Gelegenheit, die Fläche des heutigen Chors archäologisch zu untersuchen. Diese Aufgabe übernahm der Archäologe Wilhelm Sydow. Als er 1985 die Ergebnisse zu seinen Untersuchungen erstmals veröffentlichte, bereicherte er Vorarlberg um ein rares Puzzlestück zur frühmittelalterlichen Geschichte: „Zur Zeit, als die Heiligen Kolumban und Gallus ihre Mission begannen … stand in Nenzing schon fast hundert Jahre eine Kirche.“ Im Juni und Juli dieses Jahres erfolgte eine Neubewertung der damaligen Ergebnisse mit dem heutigen Stand der Technik. Die Nenzingerin Laura Holzer, Archäologin und Kunsthistorikerin bei „Context KG“, Guido Faccani, Mittelalterarchäologe und Kunsthistoriker, sowie Archäologe Andreas Picker vom Landeskonservatorat Vorarlberg gaben nun im Rahmen eines Vortrags im gut besuchten Nenzinger Wolfhaus Einblick über diese Arbeiten.

„Nach den Grabungsarbeiten in den 80-er-Jahren zog man im Chor eine Bodenplatte ein, schützte so die Überreste der ins Frühmittelalter zurückreichenden Vorgängerkirchen und hielt sie zugänglich. Dieser Grabungskeller kann bis heute betreten werden. Viele Nenzinger hatten dadurch die Gelegenheit, die Ursprünge der Pfarrgemeinde hautnah erleben zu können. Die Begehungen und der Zahn der Zeit setzten dem Befund jedoch zu: Erdprofile begannen zu erodieren, wodurch ein Schädel sichtbar wurde, Mauern zerfielen nahezu vollständig“, berichteten die Referenten. Aus diesem Grund beschloss die Gemeinde und die Pfarrgemeinde Nenzing mit Unterstützung des Bundesdenkmalamts die archäologischen Quellen ihrer Geschichte zu sichern. „Im gleichen Zuge erfolgte eine Neudokumentation der Grabung mit aktuellen Methoden, das heißt mit digitaler Fotografie, Vermessung und naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden“, berichtete Guido Faccani über die Arbeiten, die im Sommer dieses Jahres durchgeführt wurden. „Die Grabung wurde gereinigt und mittels digitaler Fotos ein 3D-Modell des gesamten Grabungskellers erstellt. Außerdem wurden Schichten, Mauern und Böden vermessen und nummeriert, wodurch sie eindeutig verortbar wurden“, so Archäologin Laura Holzer.