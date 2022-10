Über den Wolken: Sicherheitseinweisung mal anders

Hier passen die Passagiere bei der Erklärung der Sicherheitshinweise endlich mal auf: Ein Flugbegleiter aus Kanada bietet eine ganz besondere Vorstellung – Lachen garantiert inklusive.

Sicherheit & Entertainment

McAdam begeistert seine Fluggäste aber nicht nur mit nonverbaler Komik, sondern übernimmt auch gerne mal das Bordmikro und erzählt als "Michael On The Mike" (dt. "Michael am Mikro") Witze und gibt witzige Anweisungen.

Begeisterte & dankbare Passagiere

Ein anderer Fluggast schließt sich an: "Was auch wirklich gut an seiner Performance ist, ist, dass alle Passagiere, die Flugangst haben sich sofort sehr viel wohler fühlen werden, nachdem sie den Flug mit so einem witzigen Höhepunkt begonnen haben."