Über das Wohlgefühl des Helfens

Ab 17 Uhr live: Prominente Vorarlberger erzählen über ihr humanitäres Wirken im Advent.

Wie denken Prominente in Zeiten von Corona, Lockdown und Kontaktbeschneidung über den Advent, über das Helfen, über Weihnachten unter besonderen Umständen? Darüber und über anderes sprechen heute bei „Vorarlberg Live“ Bischof Benno Elbs , Musiker und Filmregisseur Reinhold Bilgeri , Bluesstimme Bernie Weber , Großspender Werner Gunz , VN-Chefredakteur Gerold Riedmann und „Ma hilft“-Koordinatorin Marlies Müller , die unabhängig von Corona im Dauereinsatz steht und die zahlreich einlangenden Hilfsgesuche bearbeitet.

Konzert abgesagt

Wie groß die Not im Land ist, wie „Ma hilft“ speziell vor Weihnachten Notleidenden zur Seite steht, wird Marlies Müller im Gespräch mit Moderatorin Bianca Oberhauser erörtern. Was den Vorarlberger Diözesanbischof Benno in dieser besonderen Zeit alles beschäftigt und wie seine Vorstellung von Helfen definiert ist, wird der oberste Geistliche Vorarlbergs den Zusehern und Zuhörern mitteilen. Über die Bedeutung und aktuelle Herausforderungen von „Ma hilft“ wird Obmann Gerold Riedmann Auskunft erteilen. VN-HK

Vorarlberg Live mit den heutigen Studiogästen beginnt heute um 17 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Bianca Oberhauser.