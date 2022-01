Über Blickwinkel und Sichtweisen

Reinold Amann beschäftigt sich in seiner jüngsten Ausstellung mit „Ordnung und Chaos“

Der Künstler auf dem Weg mit seinen Nenzinger Fotoclub-Kollegen, das Ziel des Ausflugs an diesem Sonntag-Nachmittag ist das Palais Thurn&Taxis in Bregenz. Bis zum 6. März ist im Künstlerhaus unter dem Titel „Zwischen Ordnung und Chaos“ die jüngste Ausstellung von Reinold Amann zu sehen. Und wer Glück hat, trifft den in der Walgau-Gemeinde Röns wohnhafte pensionierte Lehrer und aktive Künstler vor Ort an und lässt sich die Kunstwerke erklären. Es ist eine sehr vielfältige Ausstellung. Zwei Jahre lang hat sich Amann, der 1954 geboren wurde und sich seit über 40 Jahren mit der Fotografie beschäftigt, auf diese Ausstellung vorbereitet. Reinold Amann ist übrigens auch vielfacher Buchautor, Mitglied der Berufsvereinigung Bildender Künstler Vorarlbergs und Mitglied bei Literatur Vorarlberg. Auf www.aphoto.at ist ein Überblick über sein vielfältiges Schaffen zu sehen. In der aktuellen Ausstellung geht es um Mathematik, um Physik, um Kunst, um Naturwissenschaften, um Religion und Fotografie und schließlich auch um Prosa. Beispiel Planetenbahnen: „Wenn ich die Sicht auf Dinge verändere, verändere ich auch die Wahrnehmung. Der Zeitfaktor verändert zusätzlich“, nimmt Reinold Amann auch Bezug zur Belichtungszeit des Fotoapparates, die das Ergebnis ebenfalls beeinflusst.