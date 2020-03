Ãœber alle Berge ... in Marokko

kult pur nüziders präsentiert eine Live-Multivision mit Peter Umfahrer am Freitag, den 20.03.2020 um 20 Uhr im Sonnenbergsaal Nüziders.

Seit 1990 berichtet der freiberufliche Fotograf Peter Umfahrer in seinen Multivisions-Vorträgen von seinen Reisen und Expeditionen rund um den Erdball.

Auf mehreren ausgedehnten Reisen hat der Weltenbummler Marokko durchquert und dabei das Land und die Menschen näher kennengelernt. Auf dieser Reise führt er die Besucher von den etwas gefährlichen Gegenden des Rif-Atlas hinein in die fantastischen, schwer zugänglichen Täler und Schluchten des Mittleren und Hohen Atlas bis hinunter in die Dünengebiete der marokkanischen Sahara. Wissenswertes über Geschichte und Kultur, sowie einige lustige Erlebnisse runden den abwechslungsreichen Vortrag ab.